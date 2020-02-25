Зірка "Жіночого кварталу" Лера Товстолес опублікувала нове фото в спортивному стилі

Красуня часто показує фото, на яких позує в спортивних костюмах, передає Рoliteka.net. Артистка в цей раз була в рожевому топі з написом "Nike", а також в чорних напівпрозорих обтягуючих лосинах.

Лера продемонструвала фігуру без вад: тонку талію, пружний прес і стрункі ніжки. Завершили її образ білі шкарпетки з написами.

Артистка позувала на килимку, що лежить на підлозі в спортивному залі.

Лера робила селфи в дзеркало, при цьому закинувши волосся набік. Вона дивилася в екран телефону, вытянувши губи вперед. Краса очей красуні підкреслена чорним олівцем.

"Всім намисто. Погода відстій, але не впадаємо у відчай, а займаємося флай йогою в @pinkandpurpleworld Весна вже скоро, так що вже зараз починаємо готується до літа і відкритим купальникам ❤️ І не забудьте сьогодні включити @rusradio_ua «пора додому шоу» о 17:00 🔥", - підписала фото зірка.

За 40 хвилин пост зібрав понад 300 лайків і один коментар у вигляді смайликів.

Нагадаємо, Лера Товстолес разом з колегою Катею Нікітіною позували у ванній.

Так, на фото спекотні блондинки сидять у білосніжній ванні, і практично по шию "закутані" піною. При цьому помітно, що дівчата не повністю голі. На Лері (яка на передньому плані) топ тілесного кольору, а на Каті чорно-біла майка.

Товстолес обернулася до камери і дивиться через плече, склавши губи "качечкою", а Катя, яка сидить трохи далі, розпливлася в усмішці.

Раніше ми писали, що Лера Товстолес позувала у білій маєчці, під якою немає нижньої білизни. Крізь білий тонкий одяг були видні принади зірки. Зверху Лера одягла піджак, який явно не підійшов їй за розміром.

Артистка сховала очі під чорною кепкою. Образ доповнювали аксесуари і яскравий манікюр.

Нагадаємо також, що Лера Товстолес була в крихітному купальнику. Вона розпустила волосся, а образ доповнила квіткою. Товстолес сперлася об каміння на пляжі, на тлі можна побачити рослинність, пляжні парасольки і пісок.

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