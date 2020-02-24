Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

У розділі Сторі Instagram артистка показала, як відпочивала у вільний від роботи час разом з дітками і нянею. При цьому актриса не посоромилася показати себе в природному вигляді – без макіяжу і білизни. Співачка позувала у тілесного кольору вбранні, що складається з бежевого боді і світлих штанів з широкою штаниною.

Для забавних роликів в соціальній мережі артистка використовувала спеціальні Instagram-маски, які є копією частиною знаменитого образу «Вєрки Сердючки». З сріблястою зіркою на голові Слава виглядала досить незвично, однак користувачі мережі не могли прокоментувати новий пост.

До цього також на фото і відео Слава показала місце, де проводить час, а також не забула показати себе і свій «образ дня». Співачка, до речі, часто показує себе в природному вигляді і без будь-якого макіяжу на обличчі.

Варто також відзначити, що не так давно артистка провела з дітьми відпустку за кордоном, а також засвітилася там разом із зірковими колегами, відразу ж привертає увагу ЗМІ до своєї персони.

Також артистка вирішила показати чергову зміну іміджу. Як відомо, у співачки рідкісний і незвичайний колір волосся. Мідний відтінок її локонів не раз привертав до неї увагу, а сьогодні артистка показала, як стиліст додає нового відтінку її волоссю.

Так, на новому відеоролику в Instagram видно, як вона зважилася на перший крок – змінила колір чубчика і высветлила пасма. На відео представлена нарізка кадрів, зроблена під час запису процесу процес її перевтілення. Стиліст працює над її пасмами, поки Слава терпляче сидить у кріслі.

"Тепер я теж "с**ка фарбована", нехай навіть в районі чубчика. Але все одно приємно. Жека, ти вмієш зрізати і пофарбувати ці нудні будні. Люблю і довіряю", - пише Слава під роликом. Користувачі мережі тут же прокоментували побачене.

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