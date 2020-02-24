MARUV потрапила у новий скандал через привітання з 23 лютого, і різко висловилася про тих, хто її критикує

27-річна співачка Анна Корсун не витримала потоку критики в соцмережах. Артистка знову розгнівала українців своїм привітанням з Днем Червоної армії, який в нашій країні вже не святкують.

Так, 23 лютого співачка привітала чоловіків зі святом у своєму Instagram, опублікувавши фотографію, на якій вона позує в одній нижній білизні і прозорій кофті в сіточку.

Під постом співачки зібралося безліч незадоволених коментарів, в яких українці нагадали MARUV про те, що таке свято у нас в країні більше не відзначають.

«В Україні таке свято не святкують!», «14 жовтня Ань», «Це ганьба!», «З яким святом?» «Ти викликала повагу поки працювала і робила музику...а тепер, крім під**сів совдепії і (ой це ж лояльність і миролюбність) нічого нового. Яке відношення ти маєш до радармії?», «Ось вона, абсолютна безпринципність… нема слів. Могла б просто пропустити не акцентувати, але ні. В кишенях важче, а в голові і в душі порожнеча», - писали люди в коментарях під її привітанням.

Не витримавши такого потоку критики, MARUV вирішила записати відеозвернення до всіх незадоволених її публікацією. Ролик з'явився в її Сторіз незабаром після того, як розгорівся скандал. Судячи з нього, співачка дуже переживає через таку реакцію на свої слова.

«Боже, у мене знову розгорівся ср*ч в коментарях через те, що я привітала чоловіків з 23 лютого! Б**ть, у мене тато служив, дідусь служив у Радянській армії. Хочу, б**ть, і вітаю! Не переживайте, з 14 жовтня теж привітаю – зі святом чоловіків, якщо ви за це переймаєтесь», - емоційно заявила зірка, періодично перескакуючи з російської мови на українську.

Нагадаємо, безсоромна MARUV в прозорій сіточці показала все найпікантніше.

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