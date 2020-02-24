"Холостяк" Микита Добринін без одягу взяв на руки наречену Дарію Квиткову
На фото пара позувала тільки в нижній білизні. Дарина обняла Микиту за шию, а він тримав її за стегна. На тлі можна побачити велике просторе вікно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Вірите в любов з першого погляду? Я швидше не вірю, вірю). У нас зовсім не було кохання з першого погляду)", - написала Квіткова під кадром.
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Фанати успелипи залишити майже 50 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Кохання немає, тільки закоханість)", "З першого симпатія а з наступних зароджується любов", "Закохуються не в обкладинку", "Так вірю. вже 4 роки разом", "Вірю, і ваша пара тому приклад. Ви дуже гарна пара".
Раніше ми повідомляли, що наречена культового Холостяка Микити Добриніна Дар'я Квіткова розповіла про проблеми з животом.
На кадрах Даша показала себе і Микиту. Він позував в цей раз в сорочці, а наречена в блузі або чомусь подібному. Судячи з відео, лежала пара, швидше за все.
"У мене болить живіт, значить хтось там живе. Якщо це не глисти...", - почала віршик Даша. Микита відразу продовжив: "Хто таке придумав, ти?". Після цього сценка закінчилася.
Повідомлялося, що Микита Добринін зняв момент пропозиції руки і серця своїй коханій.
Учасник шоу Холостяк 9 зі своєю обраницею Дашею Квитковой відпочивають на Балі практично цілий місяць, займаються різними активними заняттями, майстер-класами та походами в джунглі. Крім цього, подорож парочка точно запам'ятає на все життя.Адже саме на райському острові в Індонезії український Холостяк нарешті зробив пропозицію руки і серця своїй коханій з шоу.
Звичайно ж, Даша і Микита поспішили повідомити радісну новину тисячам своїм шанувальникам. Більше того, парочка навіть опублікувала відео самого значущого моменту у стосунках будь-якої пари.
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