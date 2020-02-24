Зірка "Євробачення" Кончіта Вурст покрасувалася на сцені в ботфортах, шкіряних трусиках і прозорій футболці

На нових опублікованих Кончітою Вурст фото вона постала в напівтемряві в ботфортах на підвязці, підкоривши своїх шанувальників виступом. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки "Євробачення-2014".

Відверті фото Кончіти збирають безліч лайків, кадри зі сценічного виступу Вурст збентежили її шанувальників. Під одним - чорно-білим фото - фолловери пишуть який загадковий образ артиста, під іншим - кольоровим - наскільки ж артист спокусливий і талановитий.

Деякі в коментарях під постами відзначили, що Том "діамант", деякі, що він "душка", інші, що "гарячий красень", а також що від його виду шанувальники отримують "кайф".

Раніше повідомлялося про те, що Кончіта Вурст з'явилася, ймовірно, повністю роздягненою і в ліжку. Артист грайливо посміхається на камеру, при цьому видно його волохаті груди та й взагалі "густу" рослинність на обличчі й тілі. Деякі шанувальники навіть назвали Тома "монстром", чи то натякаючи на його відмінну фізичну форму і накачані груди, чи то артист без епіляції нагадав їм мультяшного "волохатого" персонажа.

Були і такі, яким образ Кончіти Вурст не сподобався - фани визнали фото надто банальним і написали, що це трохи не схоже на того "глибокого" артиста, якого вони знають.

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