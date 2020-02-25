Популярна співачка Глюкоза не змогла обійти стороною скандал навколо Любові Успенської і Ксенії Собчак

Про це пише Politeka.net.

Російська зірка не змогла промовчати і виклала в своєму особистому Instagram публікацію зі словами підтримки на адресу королеви шансону.

Зокрема, співачка Глюкоза опублікувала спільні фотографії з Любов'ю Успенською і назвала її "прекрасною мамою" на тлі гучного скандалу, в якій вляпалсь також телеведуча Ксенія Собчак.

"Ми дружимо вже багато років і з кожним роком моя любов і повагу до цієї неймовірної жінки тільки зростає.

Ти справжній друг і прекрасна мама! Я знаю це й бачила, як ти турбуєшся, хвилюєшся, переживаєш за все, що відбувається в твоїй родині. Все на твоїх тендітних плечах! Ми багато бачили і знаємо один про одного, ми завжди ділимось тим, що у нас на душі і, звичайно, ми завжди підтримуємо один одного! Я дуже хочу побажати тобі душевного спокою і міцного здоров'я. Щоб ти прокидалася і раділа кожному дню! Творила і дарувала нам всім свою музику, яка рятує дуже багатьох і в різних ситуаціях!", - йдеться у публікації.

"Наташа, ти супер подруга! Усім би таких!", "Люба,з днем народження!Нехай швидше закінчиться чорна смуга!Будь щаслива і здорова!Ти улюблена мільйонами", "Успенська - це теж ціла епоха!", "Про таку подругу, як Наталя, можна тільки мріяти, а іменинницю з днем народження, миру і спокою в будинку і величезного щастя попереду!", "Дуже люблю Любов Успенську, завжди захоплювалася нею. Від усього серця вітаю з Днем народження!", "Раді дуже, що у вас така подруга!", - підтримали прихильники Глюкозу і Любов Успенську в комментариях.

Раніше ми розповідали про конфлікт, який спалахнув між Любов'ю Успенської і Ксенією Собчак. Телеведуча покликала на ефір королеву шансону, щоб задати кілька незручних питань про сім'ю і хвору доньку Тетяну Плаксіну.

Але ефір обернувся скандалом, оскільки Любов Успенська в сльозах втекла від Ксенією Собчак. На цьому конфлікт не закінчився і зірки обмінялися "люб'язностями" в соціальних мережах.

Нагадаємо, що у скандалі з дочкою Успенської спливли нові подробиці, мучила і обзивала: «Все почалося, коли..».

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