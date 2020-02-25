Українська співачка Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, вразила витівкою в аеропорту

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

У дитинстві я крутила глобус і вказувала місце куди б я хотіла потрапити. 🌍🙈

«Час іде, технології диктують нам свої правила. ⌛️😜 Тепер я просто приїжджаю в аеропорт і вказую пальчиком на онлайн-табло. 🛫 Правда пальчиком...ноги», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що шанувальники Кумейко були вражені гнучкістю зірки.

«Ульот», «Понеслася душа в рай», «Походу буде весело», «жінка моїх розмахів», «підбори потрібно було ще надіти», «професійна гімнастка», «все тут маски шукають – а ти ноги витягуєш», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, показала свої вміння в Instagram

На фото Настя позує в спортивному залі перед дзеркалом. Кумейко тримається за поручень і стала на шпагат. Цього разу співачка позувала у чорному вбранні.

"Насолоджуюся моментом", - підписала кадр Кумейко.

Фанати не змогли оцінити чи написати коментарі до фото. Все із-за того, що Настя опублікувала кадр в сторіс Инстаграма, де такі функції відсутні.

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