"Ось це так форми!"

Популярний на українському телебаченні проект «Від пацанки до панянки» розпочинає новий сезон – учасниці, як і передбачалося, колоритні, а одна з них переважає в дечому всіх інших

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Влади Роговенко. Дівчина раніше брала участь у шоу «Супер-модель по-українськи», але на цьому проекті у дніпрянки не склалося і фігуриста ефектна брюнетка вирішила спробувати своє щастя в іншому шоу.

У 24-річної дівчини раніше були проблеми з наркотиками, пишуть місцеві ЗМІ: дівчина продавала наркотики і вживала їх сама. Пізніше до неї прийшла якась слава і вона вирішила перепродувати речі з секонд-хендів. Були у дівчини і проблеми зі здоров'ям: як з'ясувалося, вона зламала раніше руку, але травма не завадила їй потрапити до шоу «Від пацанки до панянки».

Як у десятці фіналісток проявить себе Влада стане відомо з майбутніх ефірів, а поки до Вашої уваги невеличка добірка «гарячих» фото українки:

Шанувальники зірки мережі її просто обожнюють:

«Божественна лялечка»

«Шикарна чарівна мила лапочка»

«Апетитно!»

«найкрасивіша дівчинка на проекті !!!»

«Перемоги тобі»

Раніше ми повідомляли, що екс-ведуча "Орел и решка" Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії разом з дитиною і чоловіком, здивувала шанувальників незвичайним кадром.

цього разу Регіна вирішила показати черговий кадр з відпустки, засвітивши стильний купальник перед шанувальниками.

На новому знімку артистка позувала на тлі узбережжя, сидячи біля прозорої води. На тлі білосніжного піску і практично прозорої води зірка виглядала особливо засмаглою.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалу рекламу

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак