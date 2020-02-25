Відома українська модель Маргарита Паша, яка є володаркою титулу «Міс Україна-2019» порадувала знімками з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Яка в тебе гарна фігура»,- підписав знімок передплатник зірки.

Уточнимо, що на фотографії Паша позує на пляжі на тлі моря, демонструючи апетитні вигини. Проте висловитися її інші шанувальники не змогли – знімок модель викинула у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, відома українська модель Маргарита Паша, Міс Україна 2019, показала новий образ

На фото Маргарита позує в шкіряних штанях і куртці. Вона розстебнула останню і відхилила її руками. Як виявилося, Паша вирішила зробити фото без білизни. Модель позувала на білому фоні і вирішила в цей раз зібрати волосся у хвіст.

"Билися Ви коли-небудь з дівчиною?", - задали питання Маргариті. Вона відповіла: "З сестрою в дитинстві, ми двійнята. Це вважається? А так, я віддаю перевагу вести діалог".

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під фото. Все через те, що Паша опублікувала в сторіс знімок, де така функція відсутня.

Також ми повідомляли, що Маргарита Паша розповіла про своєму улюбленому кольорі і потрясла принадами на камеру. Міс Україна 2019 року вразила відвертим декольте на фото.

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