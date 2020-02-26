26-річна Алла Добкіна, донька українського політика Михайла Добкіна, навчається завдавати смертельні удари

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram роликом, знятим на одному з тренувань з боксу (щоб подивитися, проскролльте вниз). Алла постала в розхристаних вигляді, з краплями поту на обличчі, у футболці, шортах і кросівках чорного кольору. Спочатку дівчина розігрівається перед основною частиною тренування, а потім замотує руки спеціальною стрічкою, вдягає рукавички і приступає до справжнього бою зі своїм тренером. В кінці Алла ефектно видаляється з рингу по коридору.

"З появою боксу в моєму житті у мене змінилося не тільки якість тіла..але і в голові багато🖤 якщо поганий настрій, я відразу йду в ринг. Це дуже стабілізує і вирівнює стан. Взагалі це ціла філософія..і вона мені дуже подобається ♥️ А який ви любите вид спорту?💋 ", - поділилася Добкіна в соцмережі.

Шанувальники зраділи за Аллу:

"Вам дуже йде, цей вид спорту💣❤️"

"Будь спорт вирівнює стан, дисциплінує і мотивує рухатися вперед. Великий молодець! Приємно спостерігати за успіхами."

"Отрута"

Раніше ми повідомляли, Алла здійснює кілька поїздок за кордон на рік. Зокрема, нещодавно вона поділялася в своєму Instagram кадрами з Парижа. Дочка політика постала в коротких чорних шортах, блузі і піджаку з оригінальним білим візерунком.

Алла при повному марафете і яскравим макіяжем позувала перед дзеркалом, знявши своє відображення.

Крім того, ми писали, що дівчина, судячи з усього зупинилася, в розкішному готелі в центрі столиці Франції - Four Seasons Hotel George V Paris. Принаймні, тут вона фотографувалася, про що говорить геометка. На одному з кадрів Алла сидить на стільці, задерши обидві ноги і поклавши їх на огорожу. При цьому однією рукою дівчина нібито поправляє розпущене волосся.

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