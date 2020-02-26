Ведуча "Х-Фактора" опублікувала результат зйомок в мережі Instagram

На фото Даша позує в чорному нічній сорочці. На першому фото вона сидить на колінах на ліжку і склала руки на ногах. Волосся Трегубова вирішила залишити розпущеним. На тлі можна побачити торшер, подушки та інші елементи інтер'єру спальної кімнати. На другому знімку телеведуча вже стояла на колінах з розставленими руками і посміхалася з відкритим ротом. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше трьох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Ох, яка ви чарівна", "Класні фотографії", "Взагалі, я вважаю, Даша дуже стильна і своєрідна. За що я її люблю", "Ви дуже красива", "Задоволена, напевно вихідні вдалися", "Збережіть це прекрасний настрій", "Яка краса", "Богиня вітрів".

Раніше ми повідомляли, що ведуча українського проекту «Х-фактор» Даша Трегубова вразила ідеальним тілом під час дорослого фотосесії.

«Бекстейдж мого дня», - коротко йдеться у підписі.

На опублікованих знімках Трегубова позує в одному боді і туфлях на високих підборах. На інших фотографіях зірка або в чорному довгому платті, або в золотавому вбранні, елегантно піднімаючи ногу. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Повідомлялося, що ведуча шоу Х-фактор Даша Трегубова виклала в мережу провокаційні фото. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фотопідбірку власних фото у відвертому вбранні.

Красуня з'явилася в сміливому сукню з глибоким декольте. У такому вигляді її можна було побачити під час третього прямого ефіру Х-фактора.

Що тут скажеш, Даші є що показати. Сукня чудово підійшло до іміджу Трегубової, зірка виглядала розкішно.

Нагадаємо, ведуча "Х-фактора" без сорому потрясла ідеальним тілом в мокрому бікіні

Також Politeka писала, що Данилко в новому образі переплюнув Сердючку на сцені Х-Фактору

А ще Politeka повідомляла, що Каменських без ліфчика показала справжню пристрасть на Х-факторі



