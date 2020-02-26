Кейт Міддлтон несподівано показала свою «бойову» сторону і постала перед шанувальниками у спортивному образі

Герцогиня Кенсингтонська провела зустріч з юними атлетами на лондонському стадіоні «Олімпійський парк». 38-річна представниця королівської сім'ї особисто поспілкувалася з молодими спортсменами та їх батьками, а також параатлетами, які розповіли про свої проблеми і про те, як їм допомагає благодійність.

Для такої події Кейт вирішила підібрати відповідний образ і одяглася у зелений джемпер і зручні штани-колоти. Просте і комфортне вбрання не тільки дозволило Кейт взяти участь у спортивній активності, але і ідеально підкреслило струнку фігуру матері трьох дітей.

Шанувальники герцогині не могли не відзначити, як чудово виглядає дружина принца Вільяма. У коментарях до фотографій в соцмережах люди навіть писали, що Кейт – це «найкраще, що коли-небудь траплялося з королівською родиною».

До цього ми писали про те, що 28 лютого Лондон повинні були відвідати принц Гаррі і Меган Маркл. Багато хто сподівався, що у зв'язку з цим "чудова четвірка" (а саме так в мережі охрестили Меган Маркл, принца Гаррі, Кейт Міддлтон і принца Вільяма) знову возз'єднається. Однак, не тут-то було. Справа в тому, що на час візиту Меган і Гаррі, брат останнього з дружиною покинуть межі Англії, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Як оголосили в Кенсігтонском палаці, Міддлтон і принц Вільям 3 березня вирушать в Ірландію, де відвідають Дублін, графства Міт, Кілдер і Голуей. Враховуючи, що Сассексы не затримаються надовго в Лондоні, є думка, що пари не побачаться. Примітно, що багато хто розцінив поїздку герцогів Кембриджських в Ірландію, як знак Маркл і принцу Гаррі, мовляв, виявляють тим самим невдоволення їхньою поведінкою.

Правда, ще залишається шанс побачити "чудову четвірку" в повному зборі. 9 березня британська королівська родина святкуватиме День співдружності націй. Це свято відвідують майже всі близькі Єлизавети II для служби у Вестмінстерському абатстві.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон зважилася на несподіваний вчинок через Меган Маркл.

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