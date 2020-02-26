Герцоги Сассекские должны 28 февраля прибыть в Лондон и провести последнее мероприятие перед официальным отказом от королевских привилегий

Многие надеялись, что в связи с этим "великолепная четверка" (а именно так в сети окрестили Меган Маркл, принца Гарри, Кейт Миддлтон и принца Уильяма) снова воссоединится. Однако, не тут-то было. Дело в том, что на время визита Меган и Гарри, брат последнего с женой покинут пределы Англии, пишут зарубежные СМИ.

Как объявили в Кенсигтонском дворце, Миддлтон и принц Уильям 3 марта отправятся в Ирландию, где посетят Дублин, графства Мит, Килдэр и Голуэй. Учитывая, что Сассексы не задержатся надолго в Лондоне, есть мнение, что пары не увидятся. Примечательно, что многие расценили поездку герцогов Кембриджских в Ирландию, как знак Маркл и принцу Гарри, мол, выказывают тем самым недовольство их поведением.

Правда, еще остается шанс увидеть "великолепную четверку" в полном сборе. 9 марта британская королевская семья будет праздновать День содружества наций. Этот праздник посещают почти все близкие Елизаветы II для службы в Вестминстерском аббатстве.

Ранее мы сообщали, сводная сестра Меган Маркл, Саманта, поделилась своими соображениями по поводу срочного самоустранения герцогов Сассекских от исполнения королевских обязанностей. По словам Саманты, Меган попросту завидует Кейт Миддлтон, поэтому специально объявила о переезде в Канаду и сложении полномочий за день до 38-летия герцогини Кембриджской, тем самым испортив ей настроение на праздник. Таким образом, Меган выразила неуважение к королевскому протоколу.

Также мы рассказывали, Сассексы закрыли офис в Букингемском дворце и уволили весь персонал. В частности, среди тех, кто потерял работу, - личный секретарь пары Фиона Мсилхем, хотя она прикомандирована к Министерству иностранных дел, и их опытный руководитель по связям с общественностью Сара Латам.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.