Відомий російський актор Сергій Глушко, чоловік української співачки Наташі Корольової, показав нове фото з виступу

На фото Тарзан позує без одягу і прикриває найцінніше пухнастим чимось. Спереду можна побачити стоїть валіза. Тарзан у цей раз був з розпущеним волоссям. Можна легко оцінити підтягнуте тіло актора на фото. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку фанатки, яка побувала на його шоу.

"Ох, девочкиииии, який же @tarzan___official крутооооой. Енергетика", - написала жінка.

Під фото поставили близько сотні лайків і написали кілька коментарів.

Раніше ми повідомляли, що чоловік відомої української співачки Наташі Корольової актор Сергій Глушко, більш відомий під псевдонімом Тарзан, показав нові кадри з поганим фіналом.

На кадрах невідомий чоловік стоїть на тлі будинку на підборах, в штанях і футболці. В один момент він намагається зробити заднє сальто, але при приземленні перетворився на шматки м'яса. Зрозуміло, що це спеціальний ефект, який застосували. Але при перегляді ролика можна сильно злякатися.

Тарзан поставив теги "Тарзан" і "Тарзаншоу".

Фанати встигли переглянути ролик 25 тисяч разів і написали кілька коментарів.

Повідомлялося, що 49-річний російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, чоловік співачки Наташі Корольової, без тіні збентеження грає м'язами на камеру і показує свої забави з іншими жінками.

Артист поділився фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у вельми пікантному образі. Впадає в очі, що кадр оброблений в графічному редакторі: фарби трохи неприродно насичені. У підписі до фото Тарзан (справжнє ім'я артиста) назвав приміщення "дачею", хоч з вигляду схоже на якийсь казковий палац. Танцюрист схилився над каміном, складаючи в нього поліна.

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