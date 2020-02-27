Співак українського походження Олександр Панайотов представить Росію на Євробаченні-2020

Як передає Politeka.net, про це пишуть російські ЗМІ.

Повідомляється, що 35-річний співак Олександр Панайотов, який народився в Запоріжжі, отримав свій шанс через кілька років очікування.

Композицію, з якою артист українського походження виступить на музичному конкурсі, поки не представили. Однак відомо, що вибрати пісню для Євробачення Олександру Панайотову допоміг його продюсер Григорій Лепс.

Музикант кілька разів намагався потрапити на Євробачення, але в 2008 році від Росії поїхав Діма Білан. Через кілька років Олександр Панайотов знову протестував удачу, але для участі у конкурсі тоді вибрали скандальну Юлію Самойлову.

Варто нагадати, що Олександр Панайотов народився у Запоріжжі, а отримав освіту в Києві.

Популярність до музиканта раптово прийшла в 2003 році після того, як він брав участь у російському шоу "Народний артист". З тих пір Панайотов неодноразово брав участь у різних шоу в Росії.

Раніше ми розповідали про те, що пісенний конкурс Євробачення-2020 опинився під загрозою скасування через епідемію коронавіруса. Цю інформацію також підтвердив провідний нідерландський вірусолог Аб Остерхаус.

"Потрібно розглядати і таке, що конкурс може не відбутися. Проте все залежить від того, наскільки сильною буде епідемія коронавіруса безпосередньо перед Євробаченням. Хоча ми можемо встигнути перемогти вірус, як це було з SARS 2003", - зазначено в повідомленні.

Також додається, що є запасні варіанти на випадок позаштатних ситуацій. Є варіант, коли можуть обмежити відвідини шоу, зробити його на порожній арені або в телевізійній студії. На поточний момент дуже сильно вивчається ситуація з поширенням коронавіруса.



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