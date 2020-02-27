Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії приміряла на себе новий образ у блискучому сукню

Відома українська телеведуча досить часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.

По завершенню відпочинку на Мальдівах зірка відразу ж повідомила про продовження роботи над своїми проектами і відразу ж почала поповнювати Instagram новими фото.

На представленому кадрі зірка позувала в стильному вбранні, що складається з блискучого сукні без бретелей і зайвих деталей. При цьому артистка показала також акуратно покладені в м'які хвилі локони і яскравий макіяж.

Варто відзначити, що в новому стилі ведуча з'явилася в ролі одного з членів журі на новому російському шоу. Участь у ньому вона прийме перші, а новина про це з'явилася лише вчора, що чимало здивувало користувачів Instagram:

«Регіна, Ви зводите тату?», «Шикарна👍», «Хочу сек*», «Чекаю!!! 🤩», «Як завжди красуня🔥», «#сложно_быть_звездой», «Краса👍», «Далеко не ідеальне обличчя. Але подобається шалено 😍😍😍», «Чарівна 😍», «Шикарна ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», – написали користувачі мережі.

До цього Регіна показала серію роликів, зроблених перед зйомками її проекту.

Регіна позувала в шкіряних бриджах і жовтої блузці досить теплого відтінку. При цьому сама зірка виглядала втомленою і изнеможенной. Пікантності додає кадру те, що модель вляглася на спинку м'якого дивана і спокійно гортала що в телефоні. При цьому фігура зірки виглядає набагато стрункіші, ніж на фото в її профілі Instagram.

Оскільки кадри були представлені в розділі Сторі, шанувальники не змогли їх прокоментувати.

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