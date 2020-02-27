Яскрава блондинка з «ВІА-Гра» Еріка Герцег, якій довгий час в мережі приписували роман із продюсером Костянтином Меладзе, показала всю пристрасність своєї творчої натури на сцені

Виконавиця виступила з колегами з групи у відвертих вбраннях. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації артистки в Instagram.

На кадрах Еріка позує з Ольгою Меганською і Уляною Синецькою в сценічних костюмах, що складаються з червоних спідниць, суконь з розрізами і блискучого топа також на одній з учасниць ансамблю. Образи дівчат доповнили пишні укладання і яскравий макіяж.

Судячи з підпису під фото, пані виступали в Казахстані і всім своїм виглядом на сцені показали, як люблять роботу і цілком віддаються улюбленій справі. Сама ж Еріка частково засвітила свої об'ємні груди на сцені, а Ольга та Уляна - стрункі ніжки і не тільки...

Раніше в сторіз артистка опублікувала фото з цікавою зачіскою і в підписі до нього позначила, що сумує за майстром.

Відзначимо, що можливості прокоментувати фото у шанувальників знаменитості не було, але раніше вони неодноразово відзначали в коментарях під її постами, що вона просто чарівна і дуже приваблива жінка.

Раніше повідомлялося про те, що 9 жовтня 2019 року Еріка проговорилася про те, що виходить заміж і розповіла, хто став її обранцем. Нареченого зірки «ВІА Гри» звуть Михайло, він бізнесмен. Відомо, що пропозицію він зробив Еріці всього через місяць після знайомства. Зараз пара живе разом.

Зробив він це ще в 2017 році, за допомогою кур'єра, якого відправив в аеропорт, куди перебувала артистка, з кільцем. До посилки додавався лист з освідченням у коханні.

Якою саме буде церемонія одруження – пара ще не вирішила, лише відомо, що закохані мають намір послідувати популярному нині напрямку серед представників шоу-бізнесу, які буквально через одного, справляють такі урочистості в Європі. Галасливого весілля «голубки» не хочуть – на церемонії, найімовірніше, будуть лише родичі та близькі друзі.

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