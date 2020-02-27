Російський продюсер і чоловік співачки Валерії Йосип Пригожин зробив скандальну заяву

Так, стало відомо, що Пригожин виправдав анексію Криму Росією і зазначив, що "неадекватне управління революціонерами з Києва" могло зробити з півострова "другий Донбас".

Також Пригожин одразу почав виправдовувати свої дії в 2014 році після анексії Криму. Він заявив, що публічне визнання його сім'єю "кримського референдуму" було внутрішньою потребою, так як вони боялися не за себе, а за "співвітчизників і всю країну".

"Ми підтримали референдум, ми розуміли, що там є російський флот, ми розуміли, що там є велика кількість російськомовної аудиторії. Ми розуміли, чим може закінчитися неадекватне управління революціонерів в Україні і що б могло статися. Сьогодні ми б отримали просто другий Донбас, якщо не перший", – заявив скандальний продюсер.

Також він додав, що це була його позиція і позиція його дружини – підтримати окупацію українського Криму. Нібито їх ніхто про це не просив і не "купував".

"Нас ніхто не просив, це була чисто внутрішня потреба, ніхто не купував, не пропонував, ви з нами чи проти нас. Була внутрішня потреба, був переляк за наших людей, наших співвітчизників і за нас у тому числі, за всю країну" – резюмував Пригожин.

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