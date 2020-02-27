Дружина російського артиста Олександра Ревви з'явилася в новому кліпі виконавця

Дружина резидента «Comedy Club» і сольного виконавця Артура Пирожкова Анжеліка знялася у відеороботі на нову пісню співака. 37-річна Анжеліка Ревва здивувала публіку у мережі пристрасними обіймами і поцілунками з Олександром. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російського артиста.

Так на нових кадрах, які практично синхронно з'явилися і на сторінці Анжеліки, і на сторінці Олександа, вони за руку крокують пляжем, обіймаються і на відео практично був зображений "назріваючий" пристрасний поцілунок пари.

Крім цього в свого роду промо-ролику до кліпу Пирожков красується на байку в напівтемряві, а також видно робочі моменти самої зйомки:

«У музичній love story "Летим со мной" вже 2 мільйони переглядів!!! І сьогодні на моєму каналі можна подивитися кліп, знятого професійним колективом…», - пише Олександр.

Шанувальники пари пишуть під постами масу приємностей на адресу пари.

Раніше дружина Ревва поділилася у своєму акаунті в соцмережі подібним фото. На кадрах пара стоїть, посміхаючись і притулившись боком один до одного, а Пирожков тримає в руках скляну нагороду "Пара 2020 року".

Шанувальники розсипалися в компліментах, відзначаючи, що навіть "не сумнівалися" в перемозі Анжеліки й Олександра.

"Яка ви гарна пара😍😍😍"

"Ну нарешті!!! Давно ця премія ваша повинна бути🎉💞"

"А ми і не сумнівалися❤️"

"Звичайно ,ви пара року !❤️ Я ж кажу ,таким красивим взагалі покладено титул «найкраща пара у всесвіті»♥️ "

"Повністю згодна з таким вибором! 😍👍👏👏👏 Ви з Олександром дійсно - не показушно, а по-справжньому!! Найкраща!!"

"Зачіска у вас Анжеліка просто чудова!"

"Хто б сумнівався 👌"

Нагадаємо, дружина Артура Пирожкова без спідньої білизни покрутилася перед камерою: "Давно не бачив такої потужної..."

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