Український телеведучий Володимир Остапчук заявив про розлучення зі своєю дружиною Оленою Войтенко

Екс-дружина звинувачувала Остапчука в зрадах. Ініціатором розлучення виявився сам Володимир. Для Олени це рішення виявилося несподіваним. Пара прожила 15 років, з яких 12 були в шлюбі. У Володимира та Олени двоє дітей. Остапчук пояснив своє рішення просто, що у нього життя одна і взагалі, чому б і ні. А дружина після цього дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про зради. Про це пише "Знай.юа".

"Я знаю жінку, з якою у Володимира відносини, майже з першого дня. Але я не хочу коментувати черговий роман Володимира, він десятий напевно, якщо не більше, по черзі. Я не хочу це коментувати. І я знала попередніх, правда постфактум, знаю й цю. Вона дійсно працює нотаріусом і звати її Крістіна", - зізналася в інтерв'ю Олена Войченко.

Шанувальники після цього змогли знайти нову обраницю Остапчука. Пара познайомилася ще в Італії, де Володимир був ведучим, а Христина - подружкою нареченої.

Підтвердженням тому є те, що дівчина в сторіс продавала те саме плаття, в якому була на весіллі. Вона назвала його "субьбоносным" і запевнила, що в ньому "кожна дівчина теж знайде свою любов".

В instagram дівчини можна знайти багато цікавих фотографій. На одній вона позує в топі, а на другому спокусливо показує себе з трояндою.

А не так давно дівчина натякнула на першу вагітність. Вона опублікувала фото, де зазначила, що тепер їй хочеться більше їсти.

Повідомлялося, що український телеведучий Володимир Остапчук, який зовсім недавно розлучився з дружиною, "вдарився" в роботу.

Популярний телеведучий показав фото, де він грав на сцені, виконуючи свою роботу. Остапчук стояв на сцені одного із заходів і виглядав при цьому "як з голочки". Темний класичний костюм дуже вигідно виглядав на провідному, правда знімок видався дещо похмурим - на фото Володимир не посміхається і тримає в руках мікрофон. Але ось підпис до світлини Остапчук поставив "веселу".

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