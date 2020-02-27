Популярна актриса Мер'єм Узерлі, яка знялася в головній ролі в серіалі "Величне століття", з'явилася на вулицях міста в ефектному вбранні
Красуня-актриса з'явилася перед публікою при світлі дня і в брендовому одязі, пише Politeka.net. Зірка екранів покрасувалася посеред вулиці в чорному піджаку оверсайсайз під пояс з розшитими на ньому золотистими крилами, подовженій спідниці і босоніжках в колір.
Доповнили образ знаменитості масивні прикраси і проста, але стильна укладка. На знімках артистка посміхалася, впевнено крокуючи пішохідним переходом. На знімальному майданчику, ймовірно, це була фотосесія - видно ще людей і вони також перебували в чудовому настрої, як і Мер'єм:
"Королева, просто незабутньо все це"
"Красуня"
"Яка розкіш!"
"Сонячно, подобається"
Нагадаємо, Мер'єм Узерлі поділилася фото, на якому постала поряд з одним з представників компанії Netflix Девідом Голдманом.
Судячи з геомітки, знімок був зроблений на Берлінському міжнародному кінофестивалі.
Акторка з'явилася в короткій чорній сукні в тонку білу смужку з широкими рукавами і відвертим декольте. Мер'єм загадково дивиться в кадр з легкою посмішкою.
Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі покрасувалася в напівтемряві з відомим британцем Джерардом Батлером.
На знімку і вона, і Батлер посміхаються, фото робили, очевидно, в темний час доби. Кадр вийшов не дуже якісним, але атмосферним.
Шанувальники Узерлі встигли пожартувати, назвавши акторів "парочкою".
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