Спливла правда про скандальну появу Любові Успенської на шоу Ксенії Собчак

66-річна російська співачка переживає не найлегший період свого життя. Раніше її дочку змусили звинуватити її у жорстокому поводженні, а потім вона спробувала прояснити ситуацію в програмі Собчак, однак скандальна телеведуча опинилася налаштована вельми критично. Після шоу Успенська заявила, що чула від неї в свою адресу один негатив і шпильки. Про це пише kp.ru.

Співачка зізнається, що не очікувала такого від ведучої і інших людей, які активно засуджують її в мережі.

«Відколи проблеми інших людей стають не приводом зрозуміти, підтримати, почути, а причиною отримати власну вигоду, перекрутити обставини до умов хайпи», - обурилася Успенська.

Крім того, стало відомо, що співачка навіть відмовилася від грошей за виступ на телешоу. Про це розповів керівник детективного агентства і приятель Успенської Максим Заболотний.

«Грошей за участь в шоу Собчак Любов Успенська не отримувала — рівне ні копійки. Спочатку їй пропонували 5 мільйонів рублів за участь в іншому шоу на Першому — «Нехай говорять», і вона відмовилася від гонорару», - пояснив він.

Співачка стверджує, що не взяла грошей, так як пішла на телебачення тільки для того, щоб розповісти людям правду.

«Не хотіла заробляти на біді, хотіла лише донести свою правду: що любить дочку, що все життя займалася їй і що дуже втомилася від переслідувань журналістів. Адже канал НТВ буквально полює за Успенською і Тетяною — навіть в Америці її дістали. Успенська погодилася на ефір, але за два дні з'ясувалося, що передача буде інша — «Док-шок» з Собчак. І туди вона пішла на тих же умовах, не вимагаючи ніяких грошей. Здавалося б, така удача для телевізійників. А в підсумку Успенську за її чесність та принциповість взяли та зганьбили! Вона після цього зовсім розбита», - додав Заболотний.

Сама Успенська після ефіру зізналася, що представники російського НТВ обіцяли зробити зовсім іншу програму, тому вона була не готова до нападкам з усіх боків.

«Вони хотіли побільше бруду, тиснути на почуття, на хворі місця, увійти в довіру...», - зізнавалася співачка.

Нагадаємо, Собчак помстилися за гучний скандал з Успенської: "Брехлива...".

Як повідомляла Politeka, Успенська в сльозах втекла від Собчак: "Баба Люба, ти зовсім ду...".

Також Politeka писала, що Успенська в мереживах і пір'ї запалила з молодими чоловіками.