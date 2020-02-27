Спливла правда про скандальну появу Любові Успенської на шоу Ксенії Собчак
66-річна російська співачка переживає не найлегший період свого життя. Раніше її дочку змусили звинуватити її у жорстокому поводженні, а потім вона спробувала прояснити ситуацію в програмі Собчак, однак скандальна телеведуча опинилася налаштована вельми критично. Після шоу Успенська заявила, що чула від неї в свою адресу один негатив і шпильки. Про це пише kp.ru.
Співачка зізнається, що не очікувала такого від ведучої і інших людей, які активно засуджують її в мережі.
«Відколи проблеми інших людей стають не приводом зрозуміти, підтримати, почути, а причиною отримати власну вигоду, перекрутити обставини до умов хайпи», - обурилася Успенська.
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Крім того, стало відомо, що співачка навіть відмовилася від грошей за виступ на телешоу. Про це розповів керівник детективного агентства і приятель Успенської Максим Заболотний.
«Грошей за участь в шоу Собчак Любов Успенська не отримувала — рівне ні копійки. Спочатку їй пропонували 5 мільйонів рублів за участь в іншому шоу на Першому — «Нехай говорять», і вона відмовилася від гонорару», - пояснив він.
Співачка стверджує, що не взяла грошей, так як пішла на телебачення тільки для того, щоб розповісти людям правду.
«Не хотіла заробляти на біді, хотіла лише донести свою правду: що любить дочку, що все життя займалася їй і що дуже втомилася від переслідувань журналістів. Адже канал НТВ буквально полює за Успенською і Тетяною — навіть в Америці її дістали. Успенська погодилася на ефір, але за два дні з'ясувалося, що передача буде інша — «Док-шок» з Собчак. І туди вона пішла на тих же умовах, не вимагаючи ніяких грошей. Здавалося б, така удача для телевізійників. А в підсумку Успенську за її чесність та принциповість взяли та зганьбили! Вона після цього зовсім розбита», - додав Заболотний.
Сама Успенська після ефіру зізналася, що представники російського НТВ обіцяли зробити зовсім іншу програму, тому вона була не готова до нападкам з усіх боків.
«Вони хотіли побільше бруду, тиснути на почуття, на хворі місця, увійти в довіру...», - зізнавалася співачка.
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