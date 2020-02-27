Влад Яма здивував шанувальників кардинальним перетворенням

Знаменитий український хореограф любить ділитися в соцмережах кадрами свого відпочинку з сім'єю: дружиною Ліліаною і сином Ліоном. Крім того, як і багатьом іншим, зоряному танцюристу подобається іноді подуріти.

Як повідомляє Politeka, хореограф поділився новими кумедними кадрами в розділі Сторіз свого Instagram. На короткому відео Яма показує, як буквально перетворюється на коня. На кадрах можна побачити, як хореограф лежить в ліжку і знімає себе на відео. При цьому за кадром чути дитячий сміх. Можна припустити, що за розвагами батька спостерігає маленький Ліон.

«На коня схожий чи що, я не зрозумів?», - вимовляє Яма.

Після цього він додає на відео фільтр, який витягує його обличчя і перетворює його на кінську морду. Хореограф починає іржати, як справжній кінь, а за кадром до дитячого сміху додається ще і жіночий.

Очевидно, сім'я Ями весело проводить час у повному складі.

До цього ми писали, що Яма показав спільний знімок з дружиною Ліліаною на пляжі. Фотографію Яма опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На знімку він лежить на піску в одних плавках. Артист збрив бороду, завдяки чому став виглядати на кілька років молодшою. Його дружина Лілія вляглася зверху. На ній яскравий рожевий купальник спортивного крою. Дівчина спокусливо вигнулась, випнувши свою «п'яту точку». Також вона показала мову на камеру.

Влад Яма написав, що сьогодні у його дружини день народження. Також він написав, що сумує за Маямі, де був зроблений цей знімок. За півгодини пост танцюриста набрав майже 4 тисячі лайків.

«Комусь хочеться пограти в сніжки», «Так набагато краще і молодше», «Нарешті поголився)», - писали в коментарях до знімка користувачі мережі.

Нагадаємо, помолоділий Влад Яма похвалився гарячим фото з дружиною, поза вражає: «Які вигини!».

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