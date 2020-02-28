Дружина резидента «Comedy Club» Олександра Ревви і сольного виконавця Артура Пирожкова Анжеліка знає, як привернути увагу публіки

Струнка 37-річна красуня подарувала Ревві двох дочок, але схоже вагітності на її ідеальній жіночній фігурі ніяк не позначилися негативно, та і наближаючийся до 40-ка "вже немолодий" вік - не заважає ефектній блондинці знову і знову підкорювати серце свого зіркового чоловіка, пише Politeka.net.

Вашій увазі топ-ліст одних з кращих образів Анжеліки, в яких та з'являлася на публіці.

Артист Ревва і сам великий любитель стильної зовнішності - Олександр, і це очевидно, доглядає за собою, а також любить брендові речі. Одним з пам'ятних спільних виходів пари, коли вони обидвоє були в білому - підкорив публіку в мережі. Анжеліка красувалася в подовженій з натуральної тканини сукні під пояс - а-ля "іспанка-власниця родової садиби", поруч був сам Олександр у світлій сорочці, штанях також під пояс і светрі на плечах.

Також пара ефектно виглядала в практично повсякденному вбранні - Анжеліка в водолазці, темних широких штанях, а Олександр у джинсах і кепці.

Одним з найбільш пам'ятних виходів пари став вихід у вечірній блискучій сукні з високим вирізом в районі ніг і також "зрізаним" плечем у Анжеліки і класики з метеликом у Олександра.

Також соло-виходи Анжеліки привертали увагу публіки: струнка красуня позувала в мереживному міні і білих черевиках, топі з об'ємними рукавами-воланами і навіть в звичайному спортивному костюмі - дружина артиста Артура Пирожкова виглядала стильно.

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