Супруга резидента «Comedy Club» Александра Реввы и сольного исполнителя Артура Пирожкова Анжелика знает, как привлечь внимание публики

Стройная 37-летняя красавица подарила Ревве двоих дочерей, но похоже беременности на ее идеальной женственной фигуре никак отрицательно не сказались, да и ближущийся к 40-ка "уже немолодой" возраст - не мешает эффектной блондинке снова и снова покорять сердце своего звездного супруга, пишет Politeka.net.

Вашему вниманию топ-лист одних из лучших образов Анжелики, в которых та появлялась на публике.

Артист Ревва и сам большой любитель стильной наружности - Александр, и это очевидно, ухаживает за собой, а также любит брендовые вещи. Одним из запоминающихся совместных выходов пары, когда они оба были в белом - покорил публику в сети. Анжелика красовалась в удлиненном из натуральной ткани платье под пояс - а-ля "испанка-владелица родового поместья", рядом был сам Александр в светлой рубахе, штанах также под пояс и свитере на плечах.

Также пара эффектно выглядела в практически повседневном наряде - Анжелика в водолазке, темных широких штанах, а Александр в джинсах и кепке.

Одним из наиболее запоминающихся выходов пары стал выход в вечернем блестящем платье с высоким вырезом в районе ног и также "срезанным" плечем у Анжелики и классике с бабочкой у Александра.

Также соло-выходы Анжелики привлекали внимание публики: стройная красавица позировала в кружевном мини и белых ботинках, топе с объемными рукавами-воланами и даже в обыкновенном спортивном костюме - жена артиста Артура Пирожкова выглядела стильно.

Стоит отметить, поклонники Пирожкова нахваливают его жену в соцсети, отмечая, что фигура у нее просто заглядение.

"Офигительно красивая жена у тебя и фигура класс"

"Красивая какая. Золотая рыбка. 😁"

"Фигурка класс🔥"

"Жену себе отхватил знатную, ничего не скажешь!!!!!🌷 Пожалуй, самая шикарная невеста 🖤"

Напомним, жена Артура Пирожкова без нижнего белья покрутилась перед камерой: "Давно не видел такой мощной..."

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