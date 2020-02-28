Зірка "Євробачення" Кончіта Вурст покрасувалася у відвертому вбранні на людях

Співак Том Нойвірт - зірка-трансгендер і тріумфатор Євробачення-2014 - не перестає дивувати своїх шанувальників. Цього разу епатажна артистка Кончіта вийшла на сцену напівголою. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram світової знаменитості.

На новому опублікованому Кончитою Вурст фото вона постала перед камерами і публікою в глядацькому залі в екстра-міні - сукня була настільки короткою, що ледве прикривала "непристойні" місця артистки. Крім "невидимої спідниці" наряду, користувачі також відзначили грубокий вертикальний виріз на грудях.

Так спортивний на вигляд Том стояв на підборах, тримаючи в руках мікрофон. Ймовірно, артист спілкувався з публікою, яка прийшла на концерт. Зазначимо також, що зачіска у Кончіти вже тривалий час "чоловіча", також на його обличчі присутня вже така, що стала візитівкою артиста борода.

Поклониики зірки сцени відзначають, що Кончіта "красуня", виглядає неймовірно, а фігура Тома - поза всяких похвал.

Раніше повідомлялося про те, що Кончіта Вурст з'явилася, ймовірно, повністю роздягненою і в ліжку. Артист грайливо посміхається на камеру, при цьому видно його волохаті груди та й взагалі "густу" рослинність на обличчі й тілі. Деякі шанувальники навіть назвали Тома "монстром", чи то натякаючи на його відмінну фізичну форму і накачані груди, чи то артист без епіляції нагадав їм мультяшного "волохатого" персонажа.

Були і такі, яким образ Кончіти Вурст не сподобався - фани визнали фото надто банальним і написали, що це трохи не схоже на того "глибокого" артиста, якого вони знають.

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