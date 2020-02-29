Модель була на висоті

Дочка українського політика Михайла Добкіна, Алла, показала, як вміє танцювати

Модель розмістила в своєму Instagram відео, на якому гарно танцює, пише Politekа.net. Дівчина була у шкіряному піджаку, білому топі і брюках, які виділили її тонку талію. Завершили образ Алли різні прикраси. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Дівчина розпустила волосся і танцювала в такт музики, торкаючись до голови, посміхаючись або пристрасно дивлячись у камеру.

Дівчина веселилася під час виконання своїх гарячих танців.

Навколо Алли можна було помітити людей, які знімали виконавця на сцені. Також тут були столики.

"Ну і танці на ніч..всім солодких снів 😂🖤", - підписала відео красуня.

За дев'ять годин пост зібрав понад 9000 переглядів і трохи коментарів, в тому числі у вигляді смайликів.

"Ви супер красуня!", "Пісняяяя пппррростоо speechless 💜💜", "Шикарний лук Алла", "Ну, треба ж яка красуня",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Алла Добкіна постала в модному чорному пальті з білим принтом.

Дівчина закинула довге світле волосся набік і посміхнулася у камеру. Її образ завершили сонцезахисні окуляри. Алла робила селфі разом з подругою-блондинкою.

Певно, красуні позували в одній з кав'ярень в Парижі.

Нагадаємо також, що Алла Добкіна позувала в чорному топі, шортах. Поверх одягнений чорний піджак з білим візерунком. Доповнюють образ черевики зі шнурівкою і масивний ланцюг на шиї. Також Добкіна вибрала для себе яскравий макіяж.

«Це були нереальні вихідні. Я не можу всіх зазначити… тому що мене не візьмуть з тобою 😂😂 Неймовірно смачні ресторани… красиві краєвиди і дуже гарна Погода...", - підписала фото Алла.

Раніше ми писали, що дочка Михайла Добкіна постала в розпатланому вигляді, з краплями поту на обличчі, у футболці, шортах і кросівках чорного кольору.

Спочатку дівчина розігрівається перед основною частиною тренування, а потім замотує руки спеціальною стрічкою, вдягає рукавички і приступає до справжнього бою зі своїм тренером. В кінці Алла ефектно видаляється з рингу по коридору.

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