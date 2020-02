View this post on Instagram

С появлением бокса в моей жизни у меня изменилось не только качество тела..но и в голове многое🖤 если плохое настроение, я сразу иду в ринг. Это очень стабилизирует и выравнивает состояние. Вообще это целая философия..и она мне очень нравится ♥️ @spartabox @faniyanigor ⠀ Обожаю 😍 А вы какой любите вид спорта?💋