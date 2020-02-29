Дочь украинского политика Михаила Добкина, Алла, показала, как умеет танцевать 

Модель разместила в своем Инстаграм видео, на котором красиво танцует, пишет Politekа.net. Девушка была в кожаном пиджаке, белом топе и брюках, которые выделили ее тонкую талию. Завершали образ Аллы различные украшения. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) 

Девушка распустила волосы и танцевала в такт музыки, трогая себя за голову, улыбаясь либо страстно смотря в камеру.

Девушка веселилась во время исполнения своих горячих танцев. 

Вокруг Аллы можно было заметить людей, которые снимали исполнителя на сцене. Также видны столики. 

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"Ну и танцы на ночь..всем сладких снов 😂🖤", - подписала видео красотка. 

За девять часов пост собрал более 9000 просмотров и немного комментариев, в том числе в виде смайликов. 

"Вы супер красотка!", "Песняяяя пппррростоо speechless 💜💜", "Шикарный лук Алла", "Ну, надо же какая красотка",- написали пользователи сети. 

Напомним, Алла Добкина предстала в модном черном пальто с белым принтом.

Девушка закинула длинные светлые волосы набок и улыбнулась в камеру. Ее образ завершили солнцезащитные очки. Алла делала селфи вместе с подругой-блондинкой.

Вероятно, красотки позировали в одной из кафешек в Париже.

Напомним также, что Алла Добкина позировала в черном топе, шортах. Поверх одет черный пиджак с белым узором. Дополняют образ ботинки со шнуровкой и массивная цепь на шее. Также Добкина выбрала для себя яркий макияж.

«Это были нереальные выходные. Я не могу всех отметить… потому что меня больше не возьмут с тобой 😂😂 Невероятно вкусные рестораны… красивые виды вокруг и очень хорошая Погода...", - подписала фото Алла. 

Ранее мы писали, что дочь Михаила Добкина предстала в растрепанном виде, с каплями пота на лице, в футболке, шортах и кроссовках черного цвета.

Сначала девушка разогревается перед основной частью тренировки, а затем заматывает руки специальной лентой, надевает перчатки и приступает к настоящему бою со своим тренером. В конце Алла эффектно удаляется с ринга по коридору.

Напомним, едва одетая Алла Добкина заставила скандального папу переживать: неожиданное фото

Также Politeka писала, что горячая Добкина посветила пышной грудью: "Хочется внимания...", пикантные кадры