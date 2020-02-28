Лера Кудрявцева викликала швидку допомогу, російська ведуча піддалася паніці

Кохана російського співака Сергія Лазарєва дала відверте інтерв'ю в Youtube-шоу "Альона, блін!".

Серед іншого, телеведуча прокоментувала чутки про те, що робила пластичні операції.

"Так, я вся перероблена", – з усмішкою відреагувала вона.

Кудрявцева стверджує, що вона вставляла собі тільки груди в імпланти, і більше до послуг пластичних хірургів не вдавалася. Кудрявцева пояснює, що людям може здаватися, ніби вона вносила корективи у зовнішність з-за того, що вона змінила грим.

Лєра Кудрявцева зізналася, що не п'є алкоголь і не вживає наркотики. Хоча, вона зізналася, раніше захоплювалася "травичкою".

"Мабуть, я не п'ю тому, що я сама себе закодувала. Я страшенно злякалася... Я захоплювалася травичкою, але це не було на постійній основі, але це було періодично. І один раз я мало не померла", – розповіла телеведуча.

В якийсь момент їй навіть стало так погано, що вона викликала швидку допомогу.

"Потім щось сталося з нервовою системою або мозком, я не знаю, що це було, я величезний період часу кожен день викликав собі швидку, бо я кожен день думала, що помираю. Я тоді ще не знала, що це називається панічні атаки. І я на фоні цих панічних атак сама себе настільки залякала, що я тепер не п'ю алкоголь і не курю... Ну, крім сигарет, єдине, чим можу себе розслабити", – розповіла Лера Кудрявцева.

При цьому вона уточнила, що ніколи не дозволяла собі у стані наркотичного сп'яніння з'явитися в кадрі.

"Я собі цього не дозволяла, а потім мене швидко накрило, і я швидко закінчила з цією справою", – пояснила телеведуча.

Нагадаємо, що втратила груди Лера Кудрявцева заговорила про онкології: "Як з Заворотнюк".

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