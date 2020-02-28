Знаменита співачка Світлана Лобода показала стильний кадр з відпочинку у Парижі з колегами

Артистка досить часто викладає стильні, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників. Причому і кліпи та кадри з концертів викликають не меншу реакцію серед користувачів.

Тим не менш, Світлана є кумиром мільйонів людей, які захоплюються не тільки її роботами, але і їй самій, а також її родиною, повідомляє Politeka.

Цього разу зірка показала, як відпочиває з колегами в Парижі, куди вирушила після зйомок кліпу «Новий Рим». Зазначимо, артистка виглядає дуже щасливо, позуючи разом зі знаменитим співаком Іваном Дорном та Бічоллой – відомим дизайнером і близьким другом.

«Ми такі щасливі , бо нам добре 😍сходили на @madonna 🔥🔥Чесно ? Я б сходила ще !! Такий стильний і чіткий спектакль . Хореографія незрівнянна!!!стільки думок . і таке післясмак... Номер frozen мене порвав!!! Я дуже рекомендую вам встигнути . у Парижі до середини березня ще будуть вистави . П. с. і яке ж це правильне перевтілення ! Захват і кайф🤲», – бурхливо прокоментувала новий пост зірка.

Шанувальники артистки, як і очікувалося, осторонь не залишилася:

«Це найкраще її шоу!Повністю згоден і підтримую!👌🏻», «Саме такими ж щасливими йдуть після вашого концерту 😍🙈», «я також себе після ваших концертів відчуваю», «Про це ж ті самі емоції після Ваших концертів!)😏», «Це Іван Дорн з Вами?», «Мадонна весь час сиділа на стільці чи танцювала хоч трохи?», «Лобода взагалі заміжня???!!!🙄🙄🤔🤔🤔».

Раніше на своїй сторінці в Instagram зірка здивувала незвичайною зачіскою і такий же скуйовдженою, як волосся зірки, шубою. В незвичайному і відвертому образі артистка з'явилася в новому кліпі, який вийшов лише кілька годин тому.

Режисером відео став український кліпмейкер Алан Бадоєв, який нещодавно працював з Ані Лорак. Схоже, кліпи двох українських співачок, які проживають в РФ, вийдуть на перебій один одному.

Лобода спочатку з'являється в образі інопланетної чудовиська, яке перевтілюється в зірку диско. Вона всіляко згинається, беручи дивні пози, позує в літаючій тарілці, а в кінці її з'їдають зомбі, забруднилися зеленої "кров'ю".



Дані кадри особливо вразили користувачів, які розкритикували відео артистки під постом в Instagram.

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