Співачка Ліка Стар дала відверте інтерв'ю в передачі «Доля людини з Борисом Корчевніковим».

Частина передачі була присвячена взаєминам співачки з Аллою Пугачовою. Ця програма вийшла 27 лютого, чим ще більше підігріла чутки про минуле Алли Борисівни і її роль в кар'єрі багатьох артистів.

Ліка Стар зізналася, що Пугачова зіпсувала їй життя після того, як вона закрутила роман з чоловіком Крістіни Орбакайте Володимиром Пресняковим, хоча до цього роману вона була прихильна до дівчини і навіть називала її своєю спадкоємицею. Ліка зізнається, що не хотіла співпрацювати з Пугачовою, тому що не бажала, щоб потім всі казали, що її зробила Примадонна.

За словами Ліки, у неї був нетривалий роман з Пресняковим і він ніяк не вплинув на його шлюб з Орбакайте.

«Готова плюнути в обличчя кожному, хто з піною біля рота буде доводити, що я послужила причиною розриву Христини і Володі. Він, звичайно, непоганий хлопець, але у нього було багато захоплень, і я не стала останньою», - розповідає дівчина.

Вона зазначає, що всі її концерти були скасовані як тільки Пугачова дізналася про цю інтрижку. Пресняков же з нею відразу ж попрощався. Крім цього, Алла Борисівна подбала про те, щоб зірку внесли в чорний список, в результаті чого вона перестала з'являтися на сцені і на телеекранах.

Раніше ми писали, що радянський артист Михайло Муромов, виконавець хіта «Яблука на снігу» звинуватив Пугачову в тому, що вона зарубала його кар'єру, тому що боялася конкуренції. Його нібито прибирали з «Новорічних вогників» та інших передач за указом Пугачової. Також Пугачова нібито вплинула на кар'єру Валентини Легкоступової, Ольги Зарубііної та Маші Распутіної.

Нагадаємо, що Алла Пугачова розридалася, коли зрозуміла, що її чекає: "Мене не відпустять".

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