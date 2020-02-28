Українська співачка Віра Брежнєва презентувала свою нову роботу, створену з Костянтином Меладзе

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, часто з'являючись перед публікою без макіяжу і будь-яких прикрас, пише Рoliteka.net.

Нещодавно співачка оголосила про вихід нової роботи – пісня «Хороші новини». Причому створювалася вона, як і раніше, її чоловіком – Костянтином Меладзе. На сторінці продюсера з'явилася інформація про швидкий випуск Віри в мережу.

«#ПРЕМЬЕРА_MELADZEMUSIC💣 Віра Брежнєва @ververa - "Хороші новини" Produced: Костянтин Меладзе. Sound prod: @alexdavia #ВераБрежнева #ХорошиеНовости #КонстантинМеладзе #MeladzeMusi», – повідомляється на сторінці Меладзе.

Як і очікувалося, користувачі бурхливо відреагували на побачене.

Кожне фото і обкладинка альбому зірки швидко розходяться по соціальним мережам і піддаються ретельному обговоренню. Не секрет, що зовнішності співачки позаздрить будь-яка жінка. Артистка виглядає свіжо і молодо. І не дивно, адже Віра постійно стежить за шкірою обличчя.

До цього Брежнєва заінтригувала прихильників новим роликом, показавши незвичайне хобі. У Инстаграме зірки у відео можна помітити, як співачка виконує емоційний і ніжний тані.

Основний акцент під час танцю був поставлений на вродженою уважності і координація. Пікантності виконанням надає звичайний вбрання артистки – зірка виступила в простій білій сукні вільного крою.

«Танець - це більше ніж руху. Це історія та емоції, передані тілом, без слів в саме серце. Танці для мене - ще одна мова любові. Я ніколи не вчилася танцювати, але в концерті хотілося виразити емоцію саме так. А як танцюють професіонали - дивіться: Другий випуск шоу Dance Революція 💣 нові учасники , нові стилі. Хто вам найбільше запам'ятався після першого епізоду?», – написала сама віра під новим постом.

Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

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