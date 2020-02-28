Олімпійська чемпіонка Тетяна Навка, яка є дружиною прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова, прихвастнула відмінною фізичною формою

Фотографію, на якій вона стоїть на містку, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka . На фото Навка одягнена в обтягуючі лосини, футболку та чорні кросівки.

«Ейфелева вежа!! Заряд бадьорості на вихідні забезпечений!!! А Ви так зможете, мої дорогі підписники?», - зазначила Тетяна.

За кілька годин пост фігуристки набрав понад 7 тисяч лайків. В коментарях шанувальники хвалять Навку, але є й ті, хто критикує хвастощі спортсменки.

«Запросто, ми весь день так стоїмо», «Ні. Тільки Спаську вежу можу. Я патріот! =))», «Ви, як Волочкова, шпагат зробить і запитує, а ви так можете?! У кожного своя справа та професія, де сильний і талановитий», «Ні, звичайно! Я зламаюся», «Якщо конкретно зайнятися цим, то без проблем. На розтяжку потрібне систематичне тренування, і все вийде», «Ооооо...Тетяна, ви нереальна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Тетяна Навка опублікувала знімок в облягаючій спортивній формі - яскравому топі і темних лосинах. На кадрах з тренування видно, що зірка фігурного катання старанно займається. Вона прийняла дуже відверту і фізично не просту у виконанні позу півмісяця, яка тренує м'язи ніг.

Як відомо, Тетяна Навка одна із самих іменитих російських спортсменів. У 2006 році вона разом з партнером по катанню завоювала олімпійське золото на іграх у Турині. Також вона безліч разів вигравала чемпіонати світу і Європи. До речі, перемога Навки на Олімпіаді надихнула продюсерів на запуск льодових шоу, які регулярно виходять на російських телеекранах.

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