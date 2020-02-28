Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая является супругой пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, прихвастнула отменной физической формой

Фотографию, на которой спортсменка стоит в мостике, она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka . На фото Навка одета в обтягивающие лосины, футболку и черные кроссовки.

«Эйфелева башня!! Заряд бодрости на выходные обеспечен!!! А Вы так сможете, мои дорогие подписчики?», - отметила Татьяна.

За несколько часов пост фигуристки набрал более 7 тысяч лайков. В комментариях поклонники хвалят Навку, но есть и те, кто критикует хвастовство спортсменки.

«Запросто, мы весь день так стоим», «Нет. Только Спасскую башню могу. Я патриот! =))», «Вы, как Волочкова, шпагат сделает и спрашивает, а вы так можете?! У каждого своё дело и профессия, где силён и талантлив», «Нет, конечно! Я сломаюсь», «Если заняться конкретно этим, то без проблем. На растяжку нужна тренировка систематическая, и все получится», «Ооооо...Татьяна ,вы нереальная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Татьяна Навка опубликовала снимок в облегающей спортивной форме - ярком топе и темных лосинах. На кадрах с тренировки видно, что звезда фигурного катания усердно занимается. Она приняла весьма откровенную и физически не простую в выполнении позу полумесяца, которая тренирует мышцы ног.

Как известно, Татьяна Навка одна из самых именитых российских спортсменов. В 2006 году она вместе с партнером по катанию завоевала олимпийское золото на играх в Турине. Также она множество раз выигрывала чемпионаты мира и Европы. Кстати, победа Навки на Олимпиаде вдохновила продюсеров на запуск ледовых шоу, которые регулярно выходят на российских телеэкранах.

Напомним, что полуголая Татьяна Навка без капли стыда задрала ноги: "Мы рыдали...".

А еще Politeka писала, что Татьяну Навку засняли на улице с водкой, кадры облетели сеть: «Ну дает!».

Также Politeka сообщала, что Татьяна Навка растаяла в объятиях мужа Заворотнюк, появились фото: «Мой потрясающий!».