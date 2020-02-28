У першому випуску "Від пацанки до панянки" шоу покинула Настя Покрищук

Візитівкою дівчини на прізвисько «Гарна» на проекті стали збільшені губи і щоки. Про те, як ефектна дама вдалася до допомоги косметологів і небезпечних «уколів краси» вона розповіла на онлайн-конференції « КП »:

«Мені тоді було 26 років. Одного разу подивилася на себе в дзеркало і зрозуміла, що я урод. Працювала продавцем, нічого не їла, збирала гроші на збільшення губ. Як тільки накопичила, відразу побігла до косметолога», - зізналася «пацанка».

Настя мріє про пластику, але поки у неї немає на це грошей:

«Дуже хочу збільшити груди. Ось - подивися, у мене їх немає! Все пуш-ап. Якщо зніму, то можуть подумати, що я трансвестит».

Поки дівчина «обійшлася» збільшенням скул, але зізналася, що робила процедури поступово так як вони дорогі:

«Це ж не імпланти, а гель. Одразу такий обсяг не зробиш. Точно така ж ситуація і з губами. До того ж тільки один укол обходиться у сто євро. А за один раз губи особливо не збільшаться».

На вилицях дівчині спати не боляче:

«Я сплю на боці. Підкладу руку - і мені зовсім не боляче. Вони як мої власні, я їх не відчуваю».

Як відомо, у другому випуску реаліті-шоу покинула Настя "Париж" Філіпська і зараз на проекті залишилося 9 дівчат.

Раніше ми повідомляли про те, що учасниця проекту Влада Роговенко підкорила мережу. Дівчина раніше брала участь у шоу «Супер-модель по-українськи», але на цьому проекті у дніпрянки не склалося і фігуриста ефектна брюнетка вирішила спробувати своє щастя в іншому шоу.

У 24-річної дівчини раніше були проблеми з наркотиками, пишуть місцеві ЗМІ: дівчина продавала наркотики і вживала їх сама. Пізніше до неї прийшла якась слава і вона вирішила перепродувати речі з секонд-хендів. Були у дівчини і проблеми зі здоров'ям: як з'ясувалося, вона зламала раніше руку, але травма не завадила їй потрапити до шоу «Від пацанки до панянки».

Як у десятці фіналісток проявить себе Влада стане відомо з майбутніх ефірів, а поки до Вашої уваги невеличка добірка «гарячих» фото українки:

Шанувальники зірки мережі її просто обожнюють:

«Божественна лялечка»

«Шикарна чарівна мила лапочка»

«Апетитно!»

«найкрасивіша дівчинка на проекті !!!»

«Перемоги тобі»

Нагадаємо, що Дорофєєва потрясла п'ятою точкою перед Позитивом, мережа в захваті: "Ех, завжди б так".

А ще Politeka писала про Дорофєєву, Осадчу та інших зірок, яким пощастило в коханні: яскраві фото пар.

Також Politeka повідомляла, що Потап вразив пікантним відео з Каменських і Осадчою, Дорофєєва не стрималася.