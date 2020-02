View this post on Instagram

Весна совсем близко! И от этого хочется танцевать ещё больше)) Приглашаю всех-всех на свой танцевальный мастер-класс по латине! 7го марта обещаю подарить заряд позитива и энергии! Приходите, будем зажигать вместе🔥💃🏻 12:00, 10 этаж ТРЦ Гулливер, Киев P.S. Вход свободный, по предварительной регистрации в @skyfitness.ua 😉