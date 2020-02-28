Украинская телеведущая, «Мисс Украина 2016» Александра Кучеренко пригласила украинцев на свой мастер-класс по танцам

Видео-приглашение жена телеведущего и путешественника Дмитрия Комарова опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На видео девушка соблазнительно крутит бедрами под латинскую музыку. Александра танцует, после чего рассказывает о предстоящем мастер-классе в Киеве.

Всего за 10 минут пост звезды собрал 500 лайков.

Напомним, что про Александру Кучеренко вновь заговорили после ее участия в проекте «Танцы со звездами», где она танцевала в паре с Дмитрием Комаровым. Пара добровольно покинула проект после седьмого эфира, уступив место паре Юрия Ткача и Илоны Гвоздевой. Как выяснилось недавно, Александра и Дмитрий долгое время встречались, а летом 2019 года поженились, после чего придали свой роман огласке.

Сама Александра профессиональная танцовщица и телеведущая. Она ведет передачу «Звездный спорт» на ICTV. Также Кучеренко активно занимается благотворительностью, как и ее муж Дмитрий Комаров. Саша является куратором благотворительного проекта «Наставничество», который помогает детям из детских домов социализироваться.

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко посетила интернат в мини-юбке. Модель выглядела чудесно. Черный гольф пришелся ей по фигуре, выделив самые красивые места: грудь и тонкую талию. А клетчатая юбка открыла вид на ножки Александры. На фото Саша широко улыбалась и выглядела непринужденно.

Александра рассказала, что в Днепропетровской области больше всего интернатов. По ее словам, проект «Наставничество» успешно работает в этой области. Детям помогают получить образование и найти свое призвание.

Напомним, что Александра Кучеренко в невидимой кофточке заманила новым фото: «Скоро увидим…».

А еще Politeka писала, что Кучеренко в глубоком декольте показала, чем покорила звездного супруга: «самый сок».

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