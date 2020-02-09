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Українська телеведуча Олександра Кучеренко - дружина мандрівника Дмитра Комарова -підняла важливу тему у своєму Instagram

Красуня позувала в чорному топі і міні-спідниці поруч з людьми з інтернату, пише Politeka.net.

Модель виглядала чудово. Чорний гольф припав її по фігурі, виділивши найкрасивіші місця: груди і тонку талію. А картата спідниця відкрила вид на ніжки Олександри. Дівчина взула довгі чоботи, підкресливши красу струнких кінцівок.

На всіх фото Саша широко посміхалася і виглядала невимушено. Будь-який чоловік скаже, як же все-таки її чоловікові пощастило.

У своєму пості Кучеренко підняла тему інтернатів у Дніпропетровській області. За словами моделі, саме цей регіон посідає перше місце в Україні за кількістю інтернатів і кинутих дітей. Однак тут кілька років працює програма наставництва.

"Є діти, які дочекалися свого наставника, випустилися з закладу і знайшли свій шлях у житті", - зазначає Олександра.

За статистикою, після випуску з інтернату тільки 1% дітей отримують вищу освіту, 50% опиняються у в'язниці, 15% намагаються вчинити самогубство і у багатьох з'являється пристрасть до алкоголю і наркотиків.

"І це не діти погані - погані ми, дорослі, тому що, це допустили", - розповіла Кучеренко.

На думку Олександри, благодійність привчила дітей отримувати і чекати примарні обіцянки, і вони звикли до життя, де не треба приймати рішення і робити вільний вибір.

"Однак, якщо до моменту виходу з інтернату в житті підлітка навіть на кілька місяців з'явиться своя доросла людина, яка на власному прикладі покаже правильну модель життя, то цифри сумної статистики зменшаться", - зазначила телеведуча.

Людиною-наставником може стати кожен, хто вміє вислухати, співпереживати і дружити. Такі люди допомагають дітям зрозуміти, як жити в реальному світі. При цьому наставники теж відкривають для себе багато нового.

"Це мені підтвердили пари, з якими я познайомилася в Дніпрі, - Катя і Карина, Максим і Рома. З ними я на фото. Історії їх дружби просто неймовірні - справжній приклад для багатьох", - написала зірка.

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