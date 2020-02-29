Дан Балан не на жарт приревнував Тіну Кароль учасник шоу Голос країни-10

Як передає Politeka.net, "напад" у співака стався під час одного з ефірів програми.



Одним з найбільш яскравих виконавців став офіцер ЗСУ Василь Процюк. Він виконав пісню Сергія Бабкіна "Пробач".

Тіна Кароль стала єдиною, хто розвернув крісло. Співачка сказала, що офіцер виконав пісню до мурашок по шкірі.

"Не втратили рівноваги як офіцер. Можна закохатися в хлопця у формі", - сказали Тіна і пішла його обіймати.

В цей час Дан Балан, якому приписують роман с Кароль, пильно спостерігав за ситуацією, ніби ревнував, але не сказав ні слова.

Дивитися з 6:20.

Користувачі мережі оцінили такий момент.

"Коротше, хлопець потрапив, не доживе до батлов. Дан постарається", " Який погляд.", "Як перестати дивитися це?", "Бідний Дан... Використовують його на Голосі "і в хвіст, і в гриву", "Дан був готовий його розтерзати", "А яка то Настя з Харкова скрізь каже,що вона його наречена вже цілий рік.Ну і як це розуміти?!Виходить,що все по сценарію?!Якщо це так,то це все вже занадто!Так не можна!А як же Тіна?!", "Зрада", - писали в сети.

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