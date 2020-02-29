Дан Балан не на жарт приревнував Тіну Кароль учасник шоу Голос країни-10
Як передає Politeka.net, "напад" у співака стався під час одного з ефірів програми.
Одним з найбільш яскравих виконавців став офіцер ЗСУ Василь Процюк. Він виконав пісню Сергія Бабкіна "Пробач".
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Тіна Кароль стала єдиною, хто розвернув крісло. Співачка сказала, що офіцер виконав пісню до мурашок по шкірі.
"Не втратили рівноваги як офіцер. Можна закохатися в хлопця у формі", - сказали Тіна і пішла його обіймати.
В цей час Дан Балан, якому приписують роман с Кароль, пильно спостерігав за ситуацією, ніби ревнував, але не сказав ні слова.
Дивитися з 6:20.
Користувачі мережі оцінили такий момент.
"Коротше, хлопець потрапив, не доживе до батлов. Дан постарається", " Який погляд.", "Як перестати дивитися це?", "Бідний Дан... Використовують його на Голосі "і в хвіст, і в гриву", "Дан був готовий його розтерзати", "А яка то Настя з Харкова скрізь каже,що вона його наречена вже цілий рік.Ну і як це розуміти?!Виходить,що все по сценарію?!Якщо це так,то це все вже занадто!Так не можна!А як же Тіна?!", "Зрада", - писали в сети.
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