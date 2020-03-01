Колишня солістка «ВІА Гри», співачка Санта Дімопулос позувала поруч з красунями

Зірка з'явилася в рожевому светрі і блакитних джинсах, пише Politeka.net. Співачка не змогла приховати свою красу в такому, досить скромному, одязі.

Дівчина позувала з розпущеним волоссям, її образ завершив яскравий манікюр.

На одному фото Дімопулос позувала з подругами. Співачка витягла губи "качечкою" та подивилася своїми майже чорними очима в камеру.

На другому фото співачка була поруч з однією дівчиною. Санта посміхалася і відкрила рот, було видно, що у неї гарний настрій.

"А вас били струмом за брехню?! Мене сьогодні так😅 Все для зйомки передачі «ТОКАЧЕСНА» 🔜 Спасибі супер команді і крутим дівчаткам @mikadzzemariam @eteshoua ❣️ Вибачте, що запорола вам шоу своєю чесністю😂 Зате було весело і душевно ❤️ #токачесна", - написала в пості зірка.

За 11 годин пост зібрав майже 6000 лайків та багато коментарів.

"неможливо встояти перед такою смачненькою, усміхненою, світлою дівчинкою 💋", "Яка ж у вас грандіозна зовнішність👍👍👍", "Прекрасна як завжди 😍 свитерочок просто", "Кожен день - новий канал ютуб 😱", "Красуня 💜", "Яка ви красива💖", "Красива. Природна! Цікава", "Посмішка ♥️", "Клас🔥", "Ти гарна", "Ви нереальні молодчинки😍❤️ і Ви красуня Санта 😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Санта Дімопулос позувала у всьому червоному. Тканина була легкою і підкреслила форми красуні. Санта сиділа, трохи нахиливши голову вбік.

Червоні губи і тонка чорна стрілка на очах - класичний макіяж, який чудово виглядав на співачці.

Дімопулос подивилася в камеру і посміхнулася.

Раніше ми писали, що Санта Дімопулос поділилася чорно-білою фотографією, на якій вона позує на дивані в обтягуючому платті, що складається з блискучих паєток. Санта спокусливо вигинає спину і дивиться в камеру млосним поглядом.

«Не вважаю себе завзятою модницею) Я більше за індивідуальний стиль в модній течії, а не за копіювання трендових луків», - написала у своєму пості Санта.

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