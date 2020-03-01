Бывшая солистка «ВИА Гры», певица Санта Димопулос позировала рядом с красавицами

Звезда предстала в розовом свитере и голубых джинсах, пишет Politeka.net. Певица не смогла скрыть свою красоту в такой, достаточно скромной, одежде.

Девушка позировала с распущенными волосами, ее образ завершил яркий маникюр.

На одном фото Димопулос позировала с подругами. Певица вытянула губы "уточкой" и посмотрела своими почти черными глазами в камеру.

На втором фото певица была рядом с одной девушкой. Санта улыбалась и открыла рот, было видно, что у нее хорошее настроение.

"А вас били током за ложь?! Меня сегодня да😅 Все для съемки передачи «ТОКАЧЕСНА» 🔜 Спасибо супер команде и крутым девочкам @mikadzzemariam @eteshoua ❣️ Простите, что запорола вам шоу своей честностью😂 Зато было весело и душевно ❤️ #токачесна", - написала в посте звезда.

За 11 часов пост собрал почти 6000 лайков и много комментариев.

"невозможно устоять перед такой вкусненькой, улыбчивой, светлой девочкой 💋", "Какая же у вас потрясная внешность👍👍👍", "Прекрасна как всегда 😍 свитерочек просто", "Каждый день - новый ютуб канал 😱", "Красотка 💜", "Какая же вы красивая💖", "Красивая. Естественная! Интересная", "Улыбка ♥️", "Класс🔥", "Ты прелесть", "Вы нереальные молодчинки😍❤️ и Вы Санта красотка 😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Санта Димопулос позировала во всем красном. Ткань была легкой и подчеркнула формы красотки. Санта сидела, немного наклонив голову вбок.

Красные губы и тонкая черная стрелка на глазах - классический макияж, который прекрасно смотрелся на певице.

Димопулос посмотрела в камеру и улыбнулась.

Ранее мы писали, что Санта Димопулос поделилась черно-белой фотографией, на которой она позирует на диване в обтягивающем платье, состоящем из блестящих пайеток. Санта соблазнительно выгибает спину и смотрит в камеру томным взглядом.

«Не считаю себя заядлой модницей) Я больше за индивидуальный стиль в модной струе, а не за копирование трендовых луков», - написала в своем посте Санта.

Напомним, экс-ВИА Гра похвасталась идеальным прессом после родов

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