Модель була в одному із закладів

Дочка українського політика Михайла Добкіна, Алла, опублікувала нове гаряче відео

На кадрах модель з'явилася в чорному топі, який підкреслив пишні груди, пише Politekа.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте до кінця сторінки)

Зверху красуня одягла червоний жакет. Також на Аллі були штани з выскою посадкою. Червона помада - ідеально підійшли до такого спокусливого образу.

Також на Аллі можна помітити кільця і тонкий ланцюжок на шиї.

Алла рухалася у такт музиці, дивлячись у камеру. Красуня ніби розчинилася в гарячому танці та пісні про нещасливе кохання.

За 10 годин пост зібрав понад 10 тисяч лайків і трохи коментарів, в основному у вигляді смайликів.

"Пісня 🔥, група нереальна 🤟🏻 ❤️", "прекрасне", "Нереальна😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Алла Добкіна танцювала у шкіряному піджаку, білому топі і брюках, які виділили її тонку талію. Завершували образ Алли різні прикраси.

Дівчина розпустила волосся і танцювала в такт музики, чіпаючи себе за голову, посміхаючись або пристрасно дивлячись у камеру.

Дівчина веселилася під час виконання своїх гарячих танців.

Раніше ми писали, що Алла Добкіна вирішила показати себе в досить скромному, в порівнянні з іншими її міні-спідницями і декольтованими сукнями, вбранні: на Добкіній під час прогулянки по Парижу був сарафанчик з тканини легкої текстури, піджак і кеди, а на плечі красувалася сумочка відомого бренду.

Шанувальники написали, що сильно люблять Аллу і захоплені її видом і позитивом.

Нагадаємо, Алла Добкіна зупинилася в п'ятизірковому готелі Four Seasons Hotel George V Paris, який розташований недалеко від знаменитої Ейфелевої вежі.

На фото Добкіна постала в широких темних джинсах, білому піджаку з чорним орнаментом, кросівках і сонцезахисних окулярах. Вона позувала на терасі.

На одному з кадрів Алла сидить на стільці, задерши обидві ноги і поклавши їх на огорожу.

Раніше повідомлялося, що Алла Добкіна позувала в туалеті. На ній, як можна помітити, було біле міні-сукня, з-під якого видно зайве. Доповнив образ елегантний поясок.

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