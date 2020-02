Популярна українська співачка Настя Каменських представила стильний образ в напівпрозорому платті і викликала фурор

Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.

Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон, пише Рoliteka.net.

Так, цього разу артистка вирішила показати досить стильні кадри, зроблені під час відвідування заходу з приводу "Великого Весняного концерту" у палаці "Україна".

Як видно, перед публікою Настя з'явилася в сценічному образі – на ній незвичайне напівпрозоре "пухнасте" сукню, прикриває інтимні місця. Сам вбрання вигідно підкреслив схудлу фігуру зірки. Волосся Насті були красиво укладені, а на її обличчі ідеальний вечірній макіяж.

"Say hello to spring! Сьогодні проводжали зиму на "Великому Весняному концерті в палаці "Україна". Як ви проводите останні зимові вечори?", – написала Настя під новим фото в соціальній мережі Instagram.

Шанувальники в захваті від нового образу, співачку засипають компліментами в коментарях.

Раніше ми також повідомляли, що в День Святого Валентина, зірка презентувала новий кліп. Так, ролик на пісню "Lollipop" з'явився на офіційному каналі артистки. Сама робота була представлена разом з виконавцем Juan Magan.

Каменських у свою чергу зазначила, що задоволена роботою з Juan Magan. В Instagram зірка також представила кілька пікантних кадрів зі свого кліпу. А сьогодні артистка, схоже, вирішила показати найбільш запам'ятався образ в її останньої роботи.

Схоже, шанувальникам припав до душі яскравий образ в сукні з пір'ям, який доповнили акуратні прикраси, колготки з каліграфічним принтом і досить сміливий макіяж-смокі.

