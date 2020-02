Популярная украинская певица Настя Каменских представила стильный образ в полупрозрачном платье и произвела фурор

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз артистка решила показать довольно стильные кадры, сделанные во время посещения мероприятия по поводу "Большого Весеннего концерта" во дворце "Украина".

Как видно, перед публикой Настя появилась в сценическом образе – на ней необычное полупрозрачное "пушистое" платье, прикрывающее интимные места. Сам наряд выгодно подчеркнул похудевшую фигуру звезды. Волосы Насти были красиво уложены, а на ее лице идеальный вечерний макияж.

"Say hello to spring! Сегодня провожали зиму на "Большом Весеннем концерте" во дворце "Украина". Как вы проводите последние зимние вечера?", – написала Настя под новым фото в социальной сети Инстаграм.

Поклонники в восторге от нового образа, певицу засыпают комплиментами в комментариях.

Ранее мы также сообщали, что в День Святого Валентина, звезда презентовала новый клип. Так, ролик на песню "Lollipop" появился на официальном канале артистки. Сама работа была представлена вместе с исполнителем Juan Magan.

Каменских в свою очередь отметила, что довольна работой с Juan Magan. В Инстаграм звезда также представила несколько пикантных кадров со своего клипа. А сегодня артистка, похоже, решила показать наиболее запомнившийся образ в ее последней работе.

Похоже, поклонникам пришелся по душе яркий образ в платье с перьями, который дополнили аккуратные украшения, колготки с каллиграфическим принтом и довольно смелый мейкап-смоки.

