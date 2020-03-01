Деякі українські зірки вже вийшли заміж. Давайти пригадаємо, як виглядали знаменитості у весільних сукнях

Фото з церемоній кожна зірка публікувала в своїх Інстаграмах, пише Рoliteka.net. У групі Сlutch.ua вирішили зробити підбірку знімків з весіль артисток.

Минулим літом телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка родом з Одеси, зіграла розкішне весілля з артистом Владом Топаловим. На свято за кордоном пара запросила лише найближчих друзів та родичів.

Солістка "Время и стекло" Надя Дорофєєва та співак Володимир Дантес одружилися 8 липня 2015 року. Закохані оформили торжество в лавандовому стилі, а також зібрали безліч колег: Потапа, Ірину Горову, Позитива, Настю Каменських та інших.

У травні минулого року одружилися телеведучі Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка. Пара розписалася в Києві, а потім побралася в одному з храмів Єрусалиму. Молоді розповіли, що на розпису не було нікого — вони не хотіли, щоб про це хтось дізнався.

Співачка Настя Каменських і репер Потап довго приховували свої стосунки, але 23 травня пара нарешті зізналася, зігравши весілля. Свято вийшло на широку ногу, а зіркових гостей розважали найдорожчі виконавці України, зокрема - Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки.

26 квітня 2017 року вийшла заміж переможниця "Євробачення" Джамала. Офіційна церемонія відбулася в Ісламському культурному центрі в Києві. Для такого особливого дня Джамала обрала розкішну мереживну сукню від грузинського дизайнера Бічоли Тетрадзе.

15 червня 2008 року співачка Тіна Кароль вийшла за продюсера Євгена Огіра. У цьому ж році в листопаді зірка народила сина Веніаміна.

Співачка Аліна Гросу вийшла заміж в минулому році першого червня. Торжество пройшло в романтичній Італії. Аліна змінила кілька суконь, ось одне з них:

Користувачі мережі стали висловлювати свою думку про те, який наряд вважають кращим:

"Каменських і Джамала. А яке відношення має до українського шоубізнесу перша дівчина, якщо вона давно в Росії?", "У Аліни Гросу відчувається що село це лізе все одно Пшонка стайл. Всі красиві і вона теж...".

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