Некоторые украинские звезды уже вышли замуж. Давайти вспомним, как выглядели знаменитости в свадебных платьях

Фото с церемоний каждая звезда публиковала в своих Инстаграмах, пишет Рoliteka.net. В группе Сlutch.ua решили сделать подборку снимков со свадеб артисток.

Прошлым летом телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая родом из Одессы, сыграла роскошную свадьбу с артистом Владом Топаловым. На торжество за границей пара пригласила только самых близких друзей и родственников.

Солистка "Время и стекло" Надя Дорофеева и певец Владимир Дантес поженились 8 июля 2015 года. Влюбленные оформили торжество в лавандовом стиле, а также собрали множество коллег: Потапа, Ирину Горовую, Позитива, Настю Каменских и других.

В мае прошлого года поженились телеведущие Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко. Пара расписалась в Киеве, а затем обвенчалась в одном из храмов Иерусалима. Молодые рассказали, что на росписи не было никого — они не хотели, чтобы об этом кто-то узнал.

Певица Настя Каменских и рэпер Потап долго скрывали свои отношения, но 23 мая пара наконец во всем призналась, сыграв свадьбу. Торжество получилось на широкую ногу, а звездных гостей развлекали самые дорогие исполнители Украины, в частности - Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.

26 апреля 2017 года вышла замуж победительница "Евровидения" Джамала. Официальная церемония состоялась в Исламском культурном центре в Киеве. Для такого особенного дня Джамала выбрала роскошное кружевное платье от грузинского дизайнера Бичолы Тетрадзе.

15 июня 2008 года певица Тина Кароль вышла за продюсера Евгения Огира. В этом же году в ноябре звезда родила сына, Вениамина.

Певица Алина Гросу вышла замуж в прошлом году первого июня. Торжество прошло в романтической Италии. Алина поменяла несколько платьев, вот одно из них:

Пользователи сети стали высказывать свое мнение о том, какой наряд считают лучшим:

"Каменских и Джамала. А какое отношение имеет к украинскому шоубизнесу первая девушка, если она давно в России?", "У Алины Гросу чувствуется что сэло это лезет всё равно Пшонка стаил. Все красивые и она тоже...".

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