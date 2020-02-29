Знаменита співачка Світлана Лобода показала добірку кращих кадрів зі свого кліпу та відпочинку

Артистка досить часто викладає стильні, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників. Причому і кліпи та кадри з концертів викликають не меншу реакцію серед користувачів.

Тим не менш, Світлана є кумиром мільйонів людей, які захоплюються не тільки її роботами, але і їй самій, а також її родиною, повідомляє Politeka.

Не так давно зірка здивувала незвичайною зачіскою і такий же скуйовдженою, як волосся зірки, шубою. В незвичайному і відвертому образі артистка з'явилася в новому кліпі, який вийшов лише кілька днів тому. Щоб підігріти інтерес до своєї нової роботи співачка активно постить нові кадри, зняті під час запису "Нового Риму".

При цьому не забуває артистка і про кадри з відпочинку - співачка відправилася відпочивати в Париж.

На серії представлених в розділі Сторі кадрах співачка приміряла відразу кілька різних нарядів, які викликали досить неоднозначну реакцію в мережі через відвертих поз і незвичайних нарядів, оголяющих пікантні ділянки тіла Світлани.

Вчора також артистка показала, як відпочиває з колегами в Парижі, куди вирушила після зйомок кліпу «Новий Рим». Зазначимо, артистка виглядає дуже щасливо, позуючи разом зі знаменитим співаком Іваном Дорном та Бичоллой – відомим дизайнером і близьким другом.

«Ми такі щасливі , бо нам добре 😍сходили на @madonna 🔥🔥Чесно ? Я б сходила ще !! Такий стильний і чіткий спектакль . Хореографія незрівнянна!!!стільки думок . і таке післясмак... Номер frozen мене порвав!!! Я дуже рекомендую вам встигнути . у Парижі до середини березня ще будуть вистави . П. с. і яке ж це правильне перевтілення ! Захват і кайф🤲», – бурхливо прокоментувала новий пост зірка.

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