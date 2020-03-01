Українки – одні з найкрасивіших жінок в світі, а українські артистки і телеведучі підкорюють серця мільйонів

Politeka.net склала рейтинг найбкрасивіших та найпопулярніших телеведучих-жінок на українському телебаченні.

40-річна Маша Єфросиніна є однією з найпопулярніших телеведучих в Україні. Незважаючи на те, що сьогодні у неї мінімальна кількість проектів на телебаченні, вона не втрачає свою популярність.

Єфросиніна стала зіркою завдяки ранковому шоу «Підйом» на «Новому каналі», яке вона вела разом з Юрою Горбуновим. За свою кар'єру Маша вела десятки проектів на Інтері, ТРК Україна, Новому каналі. Зараз у неї безліч благодійних проектів та корпоративів. До речі, Маша вела Євробачення 2005 року, яке проходило в Києві.

Зірка «1+1» Катя Осадча стала відомою завдяки програмі «Світське життя». Гостра на язик Катя без проблем задавала нескромні питання будь-яким зіркам, чим і полюбилася публіці. Пізніше Осадча почала проводити проекти на «1+1», в тому числі спільно зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим.

Ольга Фреймут, як і Єфросиніна, прославилася завдяки «Підйому». Після вона вела багато проектів «Нового каналу», в тому числі популярне шоу «Ревізор», завдяки якому Фреймут стала справжньою зіркою.

Нова зірка СТБ Даша Трегубова працює на телебаченні з 18 років, але стала популярною після того, як її запросили вести «Х-фактор». Дівчина – прекрасна актриса, тому з легкістю вжилася в роль ведучої.

Леся Нікітюк не так давно влилася в колектив українських телеведучих, але вже стала головною зіркою «Нового каналу». Дівчина прекрасно справляється з будь-яким шоу, додаючи в нього свій особливий гумор.

Ведуча ранкового шоу на «1+1» Людмила Барбір давно полюбилася українцям, адже веде цю передачу з 2013 року. Але особливо яскраво її зірка засяяла після участі в шоу «Танці з зірками».

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна затягнула розкішні форми тонким шовком: "Приклад для кожної!".

Як повідомляла Politeka, Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».

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