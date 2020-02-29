Знаменитий фешн-фотограф і зірка шоу «Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк поділилася ранковим знімком з готелю

На фотографії дівчина позує в піжамі, лежачи на білосніжній постілі, передає Politeka. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

В кадрі на дівчині піжама темного кольору, верх якої приспущений та оголює плечі. На голові у Соні – білий махровий рушник, а в руках – журнал про моду. При цьому на обличчі героїні – ні грама косметики.

«Піжамні справи», – підписала знімок красуня.

Шанувальники не поскупилися на компліменти.

«Хотіла б, щоб в новому сезоні ти була без косметики», «Ти ж така без неї гарна 😻», «Ти просто красуня ❤️😍😍», «Шикарна, втім як і завжди😘🔥», – пишуть у коментарях.

Соня Плакидюк нещодавно відзначила 31-й день народження. Половину свого життя вона провела з фотоапаратом в руках, почавши знімати ще в віці 14-15 років. Сама вона це називала підлітковим пустощами, проте з часом фотографія затягнула її цілком і повністю.

Як результат, сьогодні Плакидюк – найвідоміший і найзатребуваніший селебріті-фотограф України, перед об'єктивом якого побували всі найзнаменитіші українці. Вона також – автор більшості обкладинок альбомів, плакатів та афіш українського шоу-бізнесу.

Чимало у неї і нагород міжнародного рівня. Соня взяла перше місце на конкурсі фешн-фотографії від National British Fashion Museum 2010. Вона номінант на Most Influent Talent House Photographer in 2011.

Дівчина співпрацювала з такими відомими брендами як Harper’s Bazaar, L’OFFICIEL, Cosmopolitan, Citizen K, Playing Fashion, PINK, XXL, Playboy, Buro 24/7, Mercedes-Benz, Fujifilm, SOVA Jewelry, Martini, L’Oreal, Fashion Scout (Paris-London-Kiev), Pernod Ricard і так далі.

В одному з інтерв'ю Соня зізналася, що любить готувати, а її коронна страва – гребінці у вершково-винному соусі.

Проект «Топ-модель по-українськи» став її першим телевізійним досвідом, при цьому в кадрі вона відчуває себе абсолютно комфортно.

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