Известная украинская певица Даша Астафьева и звезда "Топе-модель по-украински" Соня Плакидюк показали совместный снимок

На фото Даша и Соня позируют в одном купальнике. Астафьева при этом выгнула спинку и показала свою главную гордость над водой. Девушкам так хорошо было, что они закрыли глаза и запрокинули головы. Звезды позировали в бассейне, где вместе провели время. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"«Влажная Мякотка» на гастролях в райских местечках. Как видите — помогло!", - написала Соня под фото.

Фанаты успели поставить более 13 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Какие прекрасные кошечки", "Одна река была как белый день, другая чёрная как ночь... а а аааааууу))", "Котусики", "Вы такие разные,но одновременно очень красивые!", "Накупались", "Любовная любовь", "Ух какие красивые".

Ранее мы сообщали, что фотограф и эксперт проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк порадовала поклонников новым откровенным снимком.

«Алан - мой любимый режиссер, чьим талантом и харизмой на площадке я бесконечно восхищаюсь и нежно люблю, поэтому когда он позвонил и попросил сняться в клипе Макса, я (не будучи дурой) без промедлений согласилась на все», - говорится в сообщении.

Сообщалось, что Астафьева разделась ради пикантных кадров среди снега.

В этот раз Даша показала, как развлекается на отдыхе. Отметим, звезда недавно отправилась в отпуск вместе с близкими друзьями и активно делится оттуда новыми фото и видео. При этом не забывает звезда и об архивных кадрах из отдыха. К примеру, сделанных среди гор и ледников Исландии.

Так, в этот раз Даша представила серию фото, на котором позировала в прозрачном белье среди ледников Исландии.

Напомним, роскошная Астафьева без штанов выгнулась в пикантной позе

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