Знаменитый фэшн-фотограф и звезда шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк поделилась утренним снимком из отеля

На фотографии девушка позирует в пижаме, лежа на белоснежной постели, передает Politeka. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре на девушке пижама темного цвета, верх которой приспущен и оголяет плечо. На голове у Сони – белое махровое полотенце, а в руках – журнал о моде. При этом на лице героини – ни грамма косметики.

«Пижамные делишки», – подписала снимок красотка.

Поклонники не поскупились на комплименты.

«Хотела бы, чтобы в новом сезоне ты была без косметики», «Ты же такая без нее красивая 😻», «Ты просто красотка ❤️😍😍», «Шикарная, впрочем как и всегда😘🔥», – пишут в комментариях.

Соня Плакидюк недавно отметила 31-й день рождения. Половину своей жизни она провела с фотоаппаратом в руках, начав снимать еще в возрате 14-15 лет. Сама она это называла подростковым баловством, однако со временем фотография затянула ее целиком и полностью.

Как результат, сегодня Плакидюк – самый известный и востребованный селебрити-фотограф Украины, перед объективом которого побывали все самые знаменитые украинцы. Она также – автор большинства обложек альбомов, постеров и афиш украинского шоу-бизнеса.

Немало у нее и наград международного уровня. Соня взяла первое место на конкурсе фешн-фотографии от National British Fashion Museum 2010. Она номинант на Most Influent Talent House Photographer in 2011.

Девушка сотрудничала с такими известными брендами как Harper’s Bazaar, L’OFFICIEL, Cosmopolitan, Citizen K, Playing Fashion, PINK, XXL, Playboy, Buro 24/7, Mercedes-Benz, Fujifilm, SOVA Jewelry, Martini, L’Oreal, Fashion Scout (Paris-London-Kiev), Pernod Ricard и так далее.

В одном из интервью Соня призналась, что любит готовить, а ее коронное блюдо – гребешки в сливочно-винном соусе.

Проект «Топ-модель по-украински» стал ее первым телевизионным опытом, при этом в кадре она чувствует себя абсолютно комфортно.

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